Manager Zorg Menzis stapt over naar Edwards Lifesciences

Ward Bijlsma, Zorg Manger bij Menzis, wordt Country Director Benelux bij Edwards Lifesciences. Edwards houdt zich bezig met innovaties voor hartziekten en patiënt monitoring.

Bijlsma (42) wordt verantwoordelijk voor de implementatie van de bedrijfsstrategie en missie ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap in de regio.

Bijlsma begon zijn carrière als oogarts. Vijf jaar later maakte hij de overstap naar management in de zorg en specialiseerde zich in ziekenhuisbeleid en strategie. De laatste drie jaar was Ward verantwoordelijk voor waardegerichte zorginkoop bij zorgverzekeraar Menzis.