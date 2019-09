CFO Catharina houdt toezicht bij Sint Annaklooster

Hans van den Broek is benoemd als lid van de raad van toezicht van Sint Annaklooster in Eindhoven. Van den Broeks benoeming volgt op het vertrek van Hans van den Bergh en Frans Verhoeven. Met het verstrijken van hun zittingstermijn is de raad van toezicht teruggebracht van zes naar vijf leden.

Van den Broek (60 jaar) is directeur Financiën van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Hij is daarnaast adviseur van de raad van toezicht bij Stichting SWZ in Son. Bij Sint Annaklooster neemt Van den Broek de portefeuille financiën voor zijn rekening.



Sint Annaklooster biedt verschillende vormen van zorg aan volwassenen en ouderen, variërend van verpleeghuiszorg tot huishoudelijke zorg, thuiszorg, ziekenhuisverplaatste zorg.