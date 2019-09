Nieuw uitzendbureau medische studenten

In Amsterdam opent deze week een nieuw uitzendbureau voor medische studenten: HappyMedStudent. Daarmee kunnen ze niet alleen bijverdienen, maar ook praktijkervaring opdoen in hun interessegebied.

HappyMedStudent is een onderdeel van de landelijke uitzendorganisatie HappyNurse. "Dat netwerk met diverse zorginstellingen biedt enorme voordelen", aldus oprichter Philip Croon. Hij startte tijdens zijn opleiding tot arts het uitzendbureau. Het uitzendwerk vindt voorlopig vooral plaats in de regio’s Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Gezelligheid belangrijk

Studenten kunnen zich aanmelden voor HappyMedStudent via een app. Ze verdienen niet alleen geld, ook gezelligheid is belangrijk, zegt Croon: het 'Happy-gevoel'. Er is bijvoorbeeld elke vrijdag een borrel waarbij werkende studenten elkaar kunnen ontmoeten en bijpraten over onder meer hun werk en studie.

Sparen

Studenten kunnen ook sparen tijdens hun uitzendwerk: naarmate ze meer uren werken, ontvangen ze punten waarvoor ze na verloop van tijd een cadeau krijgen. Ze kunnen als cadeau ook kiezen voor een training die de student/uitzendkracht graag wil volgen.

Die training staat los van die cursus die HappyMedStudent geeft in de speciale HappyCampus: studenten krijgen daar regelmatig gratis trainingen in medische vaardigheden en handelingen via de HappyCampus - die zijn nodig om het uitzendwerk goed te doen. Marijke Horstink, directeur en oprichter van HappyNurse: "Ik geloof erg in de gekozen aanpak, want een HappyMedStudent zorgt voor een Happy Patiënt."