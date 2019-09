Steeds meer 60-plussers in OK

Het personeelstekort in de Nederlandse operatiekamers blijft voorlopig groeien. Uit tussentijdse cijfers van het Capaciteitsorgaan blijkt dat het percentage operatie-assistenten van 60 jaar en ouder toeneemt, terwijl de uitval in de opleiding onverminderd hoog blijft.

"Een kaars die aan twee kanten opbrandt", zo omschrijft Maurice Heck van het Capaciteitsorgaan de situatie in een artikel van Zorgvisie. Het percentage 60-plussers onder de operatieassistenten steeg de afgelopen jaren van 6,1 procent in 2016 naar 8 procent. Onder anesthesiemedewerkers is het zelfs 11 procent. Dat blijkt uit tussentijdse cijfers - het Capaciteitsorgaan rapporteert tweejaarlijks en komt volgend jaar met een uitgebreide rapportage - die Zorgvisie heeft ingezien.

Kortzichtig

Als voornaamste oorzaak wijst Heck op een gebrek aan opgeleide krachten, met name in de crisisjaren rond 2014. "Ziekenhuizen moesten toen wel snijden in de kosten en dat gaat relatief gemakkelijk in de opleiding. Dan hoef je geen mensen te ontslaan. Maar het is wel kortzichtig kortetermijnbeleid", stelt Heck.

Uitval

Ook het lage interne rendement van de opleidingen is een oorzaak van de vergrijzing in de OK. Voor operatieassistenten ligt dat op 60 procent, wat betekent dat van de honderd studneten die aan de opleiding beginnen maar zestig ook daadwerkelijk het diploma behalen. "De uitval is heel groot. Als je dat terug kunt brengen, ben je goed op weg. Dat kan echt een significant effect hebben", zegt Heck daarover.