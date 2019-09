Radboudumc experimenteert met kunstmatige intelligentie

Radboudumc heeft twee nieuwe initiatieven op het gebied van Artificial Intelligence gelanceerd: Radboud AI for Health en Thira Lab. Radboudumc biedt daarmee plaats aan de eerste gezondheidslabs die opereren onder de vlag van het nationale Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI).

“Met Radboud AI for Health en Thira Lab zetten we een forse stap voorwaarts rond de toepassing van Artificial Intelligence in de gezondheidszorg”, aldus bestuursvoorzitter Paul Smits van Radboudumc. “Als Radboudumc werken we, met de partners uit ons netwerk, dagelijks aan het creëren van werkbare innovaties die de zorg beter en goedkoper maken. Artificial Intelligence speelt hierin een cruciale rol.”

In het kader van de nieuwe AI-initiatieven starten in totaal twaalf promotieonderzoeken, 35 studentprojecten en twee AI-opleidingen voor zorgpersoneel en onderzoekers. Binnen Thira Lab werken negen promovendi en postdocs van het Radboudumc aan AI-oplossingen voor medische beeldanalyse van CT scans van de longen, X-rays van de borstkas en netvliesscans.

Samenwerking

Thira Lab is een samenwerking tussen Radboudumc en Thirona, een spin-out bedrijf van het Radboudumc, en Delft Imaging Systems, een bedrijf dat zorgtoepassingen ontwikkelt voor kwetsbare gemeenschappen wereldwijd. Radboud AI for Health is een nieuwe samenwerking tussen de Radboud Universiteit en het Radboudumc en onderdeel van Radboud AI, het campusbrede initiatief om publiek-private samenwerking op het gebied van kunstmatige intelligentie te stimuleren in Nijmegen en omgeving.