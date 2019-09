Erik Dannenberg stapt op als voorzitter NVTZ

Erik Dannenberg heeft besloten terug te treden als voorzitter van de voorzitter van de vereniging van toezichthouders in de zorg (NVTZ). Hij is tot dit besluit gekomen als gevolg van zijn recente toetreding tot de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in combinatie met zijn andere bestuurlijke werkzaamheden.

Dannenberg heeft de afgelopen zes jaar de NVTZ geleid. De vereniging meldt in een verklaring "zeer erkentelijk" te zijn voor de grote bijdrage die hij de afgelopen zes jaar aan de NVTZ heeft geleverd. Hij neemt in de algemene ledenvergadering op 7 november officieel afscheid als voorzitter. De NVTZ zal op korte termijn een procedure starten voor de werving van een nieuwe voorzitter.

Dannenberg is sinds augustus jongstleden lid van de RVS. Daarnaast is hij sinds november 2016 voorzitter van Divosa, voorzitter van het Meerjarenprogramma Depressiepreventie van het ministerie van VWS, voorzitter van de raad van toezicht van Viattence, lid raad van toezicht Bartimeus, en lid raad van toezicht NIVEL, om er maar een paar te noemen.