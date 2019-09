Stelende beheerder medicijnrobots krijgt anderhalf jaar cel

Een 30-jarige man heeft anderhalve jaar cel gekregen, waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het stelen van honderden doosjes medicijnen bij een groothandel in Almere. Ook moet de Amsterdammer het bedrijf de schade van 165.000 euro terugbetalen. Dat meldt Omroep Flevoland.

De man werkte als beheerder van medicijnrobots in een centrale apotheek van waaruit medicijnen naar apotheken en ziekenhuizen werden verstuurd. In februari 2017 werden er medicijndoosjes in de kleedruimte van het personeel gevonden. Na intern onderzoek bleek dat er vooral peperdure HIV-remmers uit de voorraad verdwenen waren. Meerdere medicijnen bleken in de administratie op een ongewone manier te zijn afgeboekt.

De Amsterdammer heeft alleen de diefstal belend van de medicijndoosjes die hij bij zich had tijdens zijn aanhouding. Volgens de man boekten ook andere werknemers medicijnen af om ze te verduisteren, maar het Openbaar Ministerie zag de Amsterdammer als de enige verdachte.

Gevaar

De rechtbank noemt het verduisteren en verkopen van deze medicijnen een gevaar voor de volksgezondheid. Patiënten komen zo misschien zonder de benodigde medicijnen te zitten. Het bedrijf heeft aangegeven in totaal 1500 doosjes medicijnen te missen. De rechtbank kan niet achterhalen hoeveel doosjes de verdachte precies verduisterd heeft, maar kwam uit op minimaal 290.