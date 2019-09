Ex-arts krijgt taakstraf voor vervalsen recepten

Een voormalig arts heeft een taakstraf van 80 uur opgelegd gekregen omdat hij in de periode van 2010 tot 2016 meermaals valse medische recepten inleverde bij zijn apotheek. Dat meldt Rechtbank Amsterdam.

De man leverde bij zijn apotheek recepten in op het papier van een psychiater, en gebruikte hierbij zijn eigen handtekening of een nagemaakte handtekening van de psychiater. De rechtbank acht dit een ernstig feit. "Verdachte heeft door zijn handelen het vertrouwen dat in het algemeen in het maatschappelijk verkeer moet kunnen worden gesteld in het gebruik van recepten op basis waarvan apothekers medicatie verstrekken ernstig geschaad. Daar komt nog bij dat hij zich daar, nu hij zelf arts was, bewust van had moeten zijn", staat geschreven in de uitspraak.