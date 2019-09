Harteraad breidt bestuur uit met twee nieuwe leden

Patiëntenvereniging Harteraad heeft twee nieuwe bestuursleden benoemd in de personen van Nelson Dapaah en Mark Lenssen. De twee gaan zich met name richten op de transformatie van Harteraad van traditionele patiëntenorganisatie tot expertisecentrum op het gebied van leven met een hart- en vaataandoening.

Harteraad verbindt, versterkt en vertegenwoordigt naar eigen zeggen 1,4 miljoen mensen met een hart- en vaataandoening. Om hun leven te verbeteren, ontwikkelt Harteraad zich steeds meer tot een expertisenetwerk dat ondersteuning biedt en optreedt als vertegenwoordiger bij de overheid, wetenschappelijk onderzoek, verzekeraars en professionals. Met de toetreding van Mark Lenssen en Nelson Dapaah tot het dagelijks bestuur kan verder worden gebouwd aan Harteraad als expertisecentrum.

Dapaah en Lenssen hebben beiden hun sporen verdiend in de zorgsector . Dapaah was eerder manager Zorg en bedrijfsvoering in diverse ziekenhuizen en Lenssen trad op als adviseur en investeerder binnen de gezondheidszorg. Daarnaast participeerde Dapaah eerder al in de kerngroep Leefstijl & Bewegen van Harteraad. Ook was hij betrokken bij de werkgroep Inkomsten & Innovatie. Lenssen werkte onder meer samen met Novartis patient academy en Zorgbelang Limburg.

Met de toetreding van Lenssen en Dapaah telt het bestuur, onder voorzitterschap van Rian Veldhuizen in totaal zes leden. Tezamen beheren zij de portefeuilles Bedrijfsvoering, Verenigingszaken, Kwaliteit van Zorg en Expertisecentrum. Het accent komt de komende jaren meer en meer op data te liggen.