Maker van griepvaccins breidt uit naar Amsterdam vanwege Brexit

Griepvaccinproducent Seqirus heeft in Amsterdam haar nieuwe centrum voor research en development geopend. Door een laboratorium in de Europese Unie te hebben kan het bedrijf griepvaccins in EU-landen blijven leveren.

De investering in Amsterdam volgt op soortgelijke plannen in het Verenigd Koninkrijk - voor extra productielijnen bij Seqirus in Liverpool en meer bedrijfsruimte voor het internationale hoofdkantoor in Maidenhead - en in Italië met een verhuizing naar nieuwe kantoren in Siena.