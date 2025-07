Geld vanuit Groeifonds naar zorgprojecten

Zo wordt er geld gestoken in Oncode Accelerator. Dit project richt zich op versnelling en verbetering van kankeronderzoek in Nederland. Het ontwikkelen van kankertherapieën kost namelijk veel tijd (gemiddeld 10 jaar) en is duur en risicovol. De samenwerking van tientallen organisaties, universiteiten en bedrijven krijgt 123 miljoen euro.

Snellere diagnoses

PhotonDelta krijgt 100,8 miljoen euro. Dit programma richt zich op de ontwikkeling van fotonische chips. Deze chips worden toegepast voor snellere diagnoses van ziektes, veilige zelfrijdende voertuigen en efficiëntere voedselproductie. Dankzij fotonica worden apparaten kleiner, sneller en energiezuiniger ontwikkeld.

Voor Biotech Booster is 196,4 miljoen euro beschikbaar . Dit project helpt biotechnologische kennis in Nederland sneller op de markt te brengen. Het brengt kennisinstellingen en bedrijven samen om nieuwe kennis ‘van lab naar living room’ te brengen.

Moderner opleiden

Het consortium DUTCH (Digital United Training Concepts for Healthcare) krijgt 34 miljoen euro om het zorgonderwijs te vernieuwen. Inzet van moderne technologie, bijvoorbeeld door naar voorbeeld van de luchtvaart te leren en trainen met simulatoren, moet opleidingscapaciteit vergroten. Het toegekende bedrag is bestemd voor de verdere ontwikkeling van het programma. Tegelijkertijd blijft er nog 50 miljoen voorwaardelijk beschikbaar, waarmee het Groeifonds in de ogen van DUTCH het vertrouwen in het langetermijnperspectief van het project onderstreept. Jaap Bonjer, voorzitter van DUTCH, laat weten: “Samen met onze partners uit de zorg, het onderwijs en de technologie bouwen we verder aan het toekomstgericht leren van onze zorgprofessionals – via fysieke én virtuele simulatie.”

Duurzaam verdienvermogen

Het Nationaal Groeifonds investeert in 50 grootschalige projecten die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Daarmee is een bedrag van 11,2 miljard euro gemoeid.

De besluitvorming over deze projecten is definitief zodra de Groeifondsbegroting 2026 en de relevante departementale begrotingen 2026 door de Tweede en Eerste Kamer zijn goedgekeurd. Daarna kunnen de volgende fasen van de projecten van start gaan.