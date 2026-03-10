Vitestro haalt 60 miljoen euro op voor ontwikkeling autonome bloedafname

Vitestro, pionier in medische robotica voor geautomatiseerde bloedafname, kondigt vandaag aan dat het 60 miljoen euro heeft opgehaald in een Series B financieringsronde.

Het geld is bestemd voor de verdere ontwikkeling van de autonome bloedafname en de commerciële opschaling ervan.

Consortium

Het consortium voor de ronde bestaat uit nieuwe financiële investeerders InterVest: MGFO, PGGM, Puma Venture Capital en ROM Utrecht, nieuwe Amerikaanse strategische investeerders Labcorp Venture Fund, Mayo Clinic en Sutter Health, en bestaande investeerders Invest-NL, EIC Fund, NYBC Ventures, en Sonder Capital.

Bloedafnamerobots

De nieuwe investering wordt gebruikt om de volgende generatie van bloedafnamerobots verder te ontwikkelen en integratie in bloedafname afdelingen mogelijk te maken. Het systeem combineert geavanceerde echografie, robotica en kunstmatige intelligentie om geschikte aderen te detecteren, de naald te positioneren, en bloedmonsters met hoge precisie af te nemen.

Opschaling

Met het geld hoopt Vitestro ook markttoelating in de VS voor elkaar te krijgen en verdere internationale uitrol. Hieronder valt opschaling van productie, uitbreiding van klinische activiteiten en de ontwikkeling van commerciële en service infrastructuur. De start zal in Nederland plaats vinden, in de ziekenhuizen die samen met Vitestro deelnemen aan de A.D.O.P.T. klinische studie, gevolgd door andere ziekenhuizen in Nederland. Daarna moet de rest van Europa volgen.