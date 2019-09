Bestuursvoorzitter PFZW wordt voorzitter raad van toezicht UU

Joanne Kellermann, bestuursvoorzitter van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn treedt op 1 januari 2020 aan als voorzitter van de raad van toezicht van de Universiteit Utrecht. Zij volgt Emmo Meijer. Kellerman is sinds 2014 al lid van de raad.

Kellerman (1960) studeerde rechten in Leiden en begon haar carrière bij het advocatenkantoor NatauDutilh. In 2005 ging ze werken bij De Nederlandsche Bank waar ze zich als lid van de directie vooral bezig hield met toezicht op pensioenfondsen en verzekeraars.

Van 2014 tot 2017 was ze bestuurder bij de Single Resolution Board (SRB). De SRB, die in Brussel zetelt, is onderdeel van de Bankenunie en moet met oplossingen komen als banken failliet dreigen te gaan.