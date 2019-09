Zeker 85 zorgbedrijven maken uitzonderlijk hoge winst

Zeker 85 grote zorginstellingen hebben de afgelopen twee jaar structureel hoge winst behaald. Over 2017 en 2018 komt dat neer op 77,6 miljoen euro. Dat meldt Pointer, het platform voor datajournalistiek van de omroep KRO-NCRV.

Het deed onderzoek naar de jaarrekeningen van zorgbedrijven, samen met Reporter Radio en Follow The Money. Bij een deel van deze bedrijven lijkt de winst onrechtmatig: zij declareren niet-geleverde zorg, en de winst wordt via dividenduitkeringen of andere financiële constructies uit de zorgsector getrokken.



Het gaat om bedrijven die twee jaar op rij boven de 10 procent winst zitten en geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg of thuiszorg leveren. In die vormen van zorg liggen de winstmarges normaal gesproken rond de 3 procent. De bedrijven uit de lijst die Pointer opstelde hebben winstpercentages van minimaal 10 procent tot aan ruim 50 procent. (ANP)