Oudgediende Cerfontaine jaagt ontregeloffensief aan

Gerlach Cerfontaine gaat aan de slag met de regeldruk in de medisch specialistische zorg. Het ministerie van VWS, NVZ en NFU hebben Gerlach Cerfontaine per 1 september benoemd tot speciaal adviseur regeldruk voor de medisch specialistische zorg.

Onder de vlag van het programma '(Ont)regel de Zorg' gaat Cerfontaine zich richten op het verminderen van de administratieve lasten die artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen ervaren. Cerfontaine is gevraagd om de ontregelbeweging in ziekenhuizen, universitair medisch centra en zelfstandige behandelcentra verder aan te jagen. Door werkbezoeken en gesprekken met zorgprofessionals en zorgbestuurders moet hij ervoor zorgen dat goede voorbeelden die er al zijn beter verspreid worden en dat de ontregelbeweging in zoveel mogelijk ziekenhuizen tot merkbare verbetering op de werkvloer leidt.

Ervaring

Arts en psychotherapeut Cerfontaine heeft uitgebreide ervaring in de gezondheidszorg. Zo was hij bestuursvoorzitter van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, medisch directeur van het Wilhelmina Kinderziekenhuis en medisch directeur van GGZ instelling Altrecht. Momenteel is hij de oud-Schiphol-topman voorzitter van de beroeps- en belangenvereniging van medische professionals VvAA.

Werkplezier

Onderzoek leert dat zorgprofessionals tot wel 40 procent van hun tijd besteden aan administratie. Tegelijkertijd wordt bijna twee derde van alle registratielast als niet zinvol ervaren. Tot slot geeft ruim 90 procent aan dat administratie ten koste gaat van het werkplezier. Met het programma (Ont)regel de Zorg wil het kabinet samen met andere betrokken partijen zorgen voor minder administratieve lasten, met als doel meer werkplezier voor de zorgprofessional en meer tijd voor zorg voor de patiënt/cliënt.