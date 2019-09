Werknemer gehandicaptenzorg mag voortaan onbereikbaar zijn

Het vorig week gesloten onderhandelaarsakkoord voor de cao Gehandicaptenzorg kent een opvallende primeur. Het is de eerste keer dat in een cao is vastgelegd, dat werknemers op hun vrije dag onbereikbaar mogen zijn.

“Ik ben echt heel blij dat het recht op onbereikbaarheid is vastgelegd”, zegt bestuurder FNV Zorg & Welzijn Karim Skalli. “Niet meer steeds je telefoon in de gaten houden of er een appje binnenkomt. Niet meer steeds je mail checken en moeten reageren. Daar hadden onze leden echt last van. De afspraak garandeert, dat je dus eindelijk echt vrij bent op je vrije dag.”

Stress

De FNV vindt dat werknemers meer zeggenschap moeten krijgen over hun werktijden en privé en werk goed moeten kunnen combineren. Daar hoort bij dat werknemers zich niet onder druk gezet moeten voelen om hun mobiele telefoon of laptop tijdens privétijd in de gaten te houden, omdat er mogelijk nog een bericht van een collega of leidinggevende kan komen. Zo is de kans groot dat je privé continue met je werk bezig bent. Dat veroorzaakt stressklachten, terwijl werkenden rust en hersteltijd nodig hebben. Daarnaast is het kunnen uitrusten na het werk ook belangrijk om het werk en de zorg voor kinderen en naasten te combineren en om tijd voor jezelf te hebben.

Groter contract

Goed nieuws is er volgens de vakbond ook voor iedereen die behoefte heeft aan een groter contract en in de praktijk ook meer uren maakt dan in zijn of haar contract staan. De werkgever is vanaf nu verplicht de medewerker een groter contract aan te bieden wanneer over één jaar gemiddeld meer dan 10 procent boven de afgesproken arbeidstijd is gewerkt.

De beoogde nieuwe cao voorziet verder in een structurele loonsverhoging van bijna 8 procent. De leerling-salarissen stijgen met een kleine zes procent. De FNV legt het cao-akkoord met een positief advies aan de leden voor