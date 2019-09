Bernhoven en Maashorst Oogkliniek gaan samenwerken

Ziekenhuis Bernhoven en Maashorst gaan per 1 oktober 2019 samen werken. Als zelfstandig behandelcentrum zal Maashorst Oogkliniek de oogheelkundige zorg binnen het ziekenhuis aanbieden. "Hiermee is de continuïteit en kwaliteit van de oogheelkundige zorg voor de regio gewaarborgd", zo laat Bernhoven weten.

Bernhoven en Maashorst springen hiermee in op de toenemende vraag naar oogheelkundige zorg door de vergrijzing enerzijds en de toegenomen behandelmogelijkheden anderzijds. Daarnaast is er een landelijk tekort aan oogartsen waar ook Bernhoven de gevolgen van ondervindt.

Voor patiënten verandert er weinig. Alle patiënten blijven in Bernhoven terecht kunnen voor oogheelkundige zorg. Bij de Maashorst Oogkliniek werken dezelfde zorgverleners en overige medewerkers. Patiënten ontvangen voorafgaand aan hun afspraak een brief thuis met meer informatie over deze samenwerking.