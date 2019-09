Prestigieuze prijs voor contactloze sensor

Fabrikant Devices4Care heeft de MedTech Innovation Award 2019 ontvangen voor de innovatieve contactloze sensor EarlySense. Een Pharmaceutical Award was er voor Alnylam Netherlands, terwijl de Reasearch Award naar onderzoeker Jeffrey Beekman ging. De prijzen maken onderdeel uit van de prestigieuze internationale Prix Gallien, die deze week voor de 26e keer in Nederland zijn uitgereikt.

Uit zes kandidaten koos de jury EarlySense als meest betekenisvolle technische innovatie. Dit systeem van fabrikant Devices4Care kan risicovolle incidenten vroeg detecteren. Met behulp van een sensor, die niet door de patiënt gedragen wordt, maar die onder het matras of onder de stoelzitting ligt, worden continu en volledig contactloos de hart- en ademhalingsfrequentie en de mate van beweging gemeten. In tegenstelling tot pleisters en armbanden kan het de patiënt niet irriteren of ongewild loslaten. Het systeem heeft zich inmiddels in de klinische en ambulante praktijk bewezen.

Farma

Uit vijf kandidaten koos de jury Onpattro (patisiran) van fabrikant Alnylam Netherlands als meest betekenisvolle farmaceutische innovatie aan. Patisaran is een medicijn tegen een zeldzame stofwisselingsziekte. Het middel remt de aanmaak van abnormale eiwitten die ernstige hart- en hersenschade veroorzaken. Als moleculair geneesmiddel gaat het de ziekte op celniveau te lijf.

Onderzoeksprijs

Winnaar van de Prix Galien Research Award 2019 is Jeffrey M. Beekman. Beekman is sinds 2013 universitair hoofddocent op de afdeling Kindergeneeskunde van het UMC Utrecht. Hij is moleculair bioloog en leidt het laboratorium kinderlongziekten c.q. regeneratieve geneeskunde. Hij en zijn team hebben een sterke internationale reputatie op het terrein van cystic fibrosis (taaislijmziekte). Zijn onderzoek heeft een enorme impuls gegeven aan de ontwikkeling en daadwerkelijke translatie van personalised medicine voor mensen met deze ziekte. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de cystic fibrosis patiëntenvereniging. Naast de gouden Prix Galien medaille ontvangt Beekman een geldbedrag van vijfduizend euro.

Prix Galien

De Prix Galien Awards worden in Nederland sinds 1993 uitgereikt. Partners zijn onder andere Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, ZonMw en Springer Healthcare. De twee onafhankelijke jury’s bestaan uit wetenschappers en bestuurders van openbare lichamen in de medische sector of aan de gezondheidszorg gelieerde bedrijven. De jaarlijkse toekenning heeft tevens in 17 landen, waaronder de VS, China, Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland en sinds kort ook in Afrika plaats.