Apothekers verstrekken veel meer vaccins

Apotheken hebben vorig jaar fors meer vaccins verstrekt. Dat kwam onder meer door een run op vaccins tegen meningokokken, blijkt uit gegevens van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK).

In totaal verstrekten apotheken vorig jaar 350.000 keer een vaccin, 95.000 meer dan het jaar daarvoor. Het meningokokkenvaccin werd vorig jaar 53.000 keer verschaft, tegenover 1000 in 2017 en 800 het jaar daarvoor. In september vorig jaar ging het ineens heel hard met de meningokokkenvaccins: toen werden er in een maand 21.000 verstrekt door apothekers. De stichting denkt dat een aantal ziektegevallen met dodelijke afloop daarvan de oorzaak was. De run op deze inentingen nam daarna weer sterk af dankzij het vaccinatieprogramma tegen meningokokken voor tieners, dat in oktober vorig jaar van begon.

De afgelopen jaren nam ook het aantal verstrekte tetanusvaccins fors toe. In 2008 ging het nog om 70.000 stuks, in 2016 waren dat er 115.000, in 2017 120.000 en vorig jaar nam dit aantal toe tot 130.000. Een verklaring voor die stijging heeft de stichting niet. (ANP)