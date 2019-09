Kamer terughoudend over euthanasie bij kind

In de Tweede Kamer wordt vooralsnog terughoudend gereageerd op een onderzoek naar de mogelijkheid van euthanasie bij jonge kinderen. Sommige partijen willen de reactie van het kabinet afwachten en de kwestie eerst in de fractie bespreken. Een aantal partijen sluit de mogelijkheid voor nieuwe regelgeving evengoed niet uit.

De onderzoekers spraken met kinderartsen en ouders. Een meerderheid van hen vindt dat euthanasie mogelijk zou moeten zijn, als een jong kind ondraaglijk lijdt. Dat mag nu niet bij kinderen tussen 1 en 12 jaar.



SGP-voorman Kees van der Staaij was het meest stellig. "Opnieuw dreigt grens verlegd te worden voor wilsonbekwamen", twitterde hij. "SGP blijft principieel tegen doden op verzoek."



Kamerlid Pia Dijkstra (D66) reageerde geërgerd. "En meteen heeft Kees van der Staaij zijn oordeel al klaar. Vier jaar lang deden de kinderartsen onderzoek. Serieuze zorgen van artsen en ouders verdienen serieuze bespreking."



Lilianne Ploumen (PvdA) noemt het een "intens verdrietige" kwestie. Ze wijst erop dat het de artsen en ouders zijn van kinderen die ondraaglijk lijden, voor wie pijnbestrijding niet afdoende is, die vragen om een wettelijke regeling. "We kunnen onze ogen daar niet voor sluiten en wij zijn bereid een zorgvuldige discussie hierover te voeren, die uit kan monden in het formuleren van een wettelijke regeling."



Ook GroenLinks vindt dat de oproep serieus moet worden genomen. Er moet worden gekeken of het "mogelijk en wenselijk is om wetgeving te ontwikkelen die in deze schrijnende gevallen actieve levensbeëindiging mogelijk maakt", zegt Corinne Ellemeet.



Ockje Tellegen (VVD) vindt het rapport een "helder signaal" van de kinderartsen. "De VVD zou graag zien dat er ook voor deze kinderen een wettelijke regeling komt."



Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) liet zaterdag weten met de onderzoekers in gesprek te zullen gaan. Het CDA wil dat gesprek en de reactie van de minister afwachten, zegt Kamerlid Harry van der Molen. "Het is een afweging tussen uitzichtloos lijden van kinderen en een verstrekkend besluit om levensbeëindiging toe te staan bij wilsonbekwamen. Die afweging maakt de fractie altijd samen."



Ook de PVV wil het onderzoek eerst in de fractie bespreken. (ANP)