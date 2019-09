OZG stroomlijnt triage met gekleurde polsbandjes

Patiënten op de spoedeisende hulp van het Ommelander Ziekenhuis (OZG) in Scheemda krijgen vanaf 1 oktober gekleurde polsbandjes om, die de ernst van hun verwondingen aangeven. Naar eigen zeggen is het OZG het eerste ziekenhuis in Noord-Nederland dat in navolging van de ambulancediensten de zogeheten slapwraps gaat gebruiken.

Bij de triage maakte het OZG tot nu toe gebruik van de zogenoemde gewondenkaart. De polsbandjes werken volgens het ziekenhuis sneller en efficiënter. Ook zijn ze overzichtelijker, omdat aan de kleur van het armbandje meteen de toestand van het slachtoffer kan worden afgelezen.

Kleur

Een rood armbandje staat voor een gewonde die meteen medische hulp nodig heeft. Bij een geel armbandje kan nog even worden gewacht met ziekenhuishulp. Patiënten met groene bandjes hebben geen ziekenhuishulp nodig. Overleden mensen krijgen een wit armbandje om.