Star-shl start kort geding tegen VGZ

Diagnostiekaanbieder Star-shl maakt bezwaar tegen het nieuwe inkoopbeleid van zorgverzekeraar VGZ. Ook andere partijen maken zich grote zorgen over de gevolgen van het nieuwe inkoopbeleid.

"We vinden dat we wat moeten doen, want de regio staat in de fik", zegt Madelein Leegwater, Sectordirecteur Markt & Relaties bij Star-shl, in een interview met Zorgvisie. "Dit was de enige manier om bezwaar te maken." VGZ zorgde voor veel opschudding door de diagnostiek en trombosezorg vanaf 2020 anders in te kopen. Per GHOR-regio heeft de verzekeraar een regievoerder aangewezen, op basis van een offertetraject.

Futuristische labs

Star-shl wil met het kort geding inzicht krijgen in de 'puntentelling' achter het offertetraject. De diagnostiekaanbieder voelt zich gepasseerd in een aantal regio's waar het niet de regie in handen kreeg, maar naar eigen zeggen wel dominant aanwezig is. "Dat begrijpen we niet. We zijn in die regio’s zeer dominant en hebben er futuristische labs", licht Leegwater toe. Het liefst krijgt Star-shl in die regio's alsnog de regie toebedeeld.

Botte bijl

Ook vanuit andere hoeken is er kritiek op de diagnostiekinkoop van VGZ. Zo stuurde SAN, de branchevereniging voor centra voor medische diagnostiek, de verzekeraar een brief waarin het beleid "een botte bijl op de wortels van de integrale diagnostiek" wordt genoemd. Ook de Cliëntenraad Trombosediensten Nederland maakt zich zorgen over de gevolgen van het beleid. Gevreesd wordt dat patiënten vaker en verder moeten reizen om bijvoorbeeld bloed te laten prikken.