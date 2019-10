Neuroloog completeert raad van bestuur Ziekenhuis Rivierenland

De raad van toezicht van Ziekenhuis Rivierenland heeft Wendy Bosboom benoemd als lid van de raad van bestuur. Bosboom vult per 1 januari de plek in die vrijgevallen door het vertrek van bestuursvoorzitter Paul Verploegen die met pensioen gaat.

Neuroloog Bosboom is momenteel werkzaam in het OLVG in Amsterdam en het Zaans Medisch Centrum. Binnen de raad van bestuur krijgt zij de zorginhoudelijke portefeuille. De raad van bestuur wordt gecompleteerd door voorzitter Marc Hendriks.

De raad van toezicht denkt met Bosbooms benoeming “een sterke, complementaire en toekomstbestendige raad van bestuur” te hebben. Scheidend bestuursvoorzitter Verploegen stopt met ingang van het nieuwe jaar zijn loopbaan in het ziekenhuis en daarmee zijn rol als bestuursvoorzitter. Verploegen heeft ruim twintig jaar voor Ziekenhuis Rivierenland gewerkt, waarvan de laatste tien jaar als bestuurder.