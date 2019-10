De raad van toezicht van GGZ inGeest heeft Wencke de Wildt per 1 januari 2020 benoemd als lid van de raad van bestuur. Ze gaat samen met interim-bestuursvoorzitter Rinus van Riel en Aartjan Beekman de raad van bestuur vormen.

De Wildt is momenteel directeur behandelzaken bij Jellinek (onderdeel van Arkin). Ook is ze lid van de raad van toezicht van de alliantie voor kwaliteit in de ggz Akwa. Eenzelfde rol vervult ze bij Parlan Jeugdzorg in Alkmaar.