Dick Gorris volgt Walter Balestra op bij ZorgDomein

Dick Gorris is sinds 1 oktober CEO van ZorgDomein. Hij volgt in deze functie Walter Balestra op. Gorris van de afgelopen drie jaar al CCO bij het bedrijf. Balestra blijft bij ZorgDomein betrokken als grootaandeelhouder en actieve voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Balestra richtte ZorgDomein 20 jaar geleden op. ZorgDomein is een platform om patiënten digitaal te verwijzen, diagnostiek aan te vragen, teleconsulten te doen en over patiënten te overleggen. Vrijwel alle huisartsen, ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en laboratoria gebruiken ZorgDomein, evenals GGZ-, VV&T- en vele andere zorginstellingen, gemeenten, paramedici en vrijgevestigde professionals.

De CEO-wisseling is de afgelopen jaren zorgvuldig voorbereid, zo laat het bedrijf weten. Balestra: "ZorgDomein gaat een nieuwe fase in, waarbij het platform fors uitbreidt naar alle onderdelen van de zorg en de patiënt nadrukkelijker in beeld komt. Dat vraagt om nieuwe kennis, andere vaardigheden en nieuwe energie. De expertise van Dick Gorris is precies wat ZorgDomein momenteel nodig heeft: hij is strategisch ervaren, energiek en als CEO volledig toegewijd."