Laurentius Ziekenhuis maakt afspraken over zorg thuis

Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond heeft met het medisch specialistisch bedrijf, huisartsen in de omgeving en zorgverzekeraar CZ afspraken gemaakt over het verplaatsen van zorg uit het ziekenhuis.

De betrokken organisaties de zorg efficiënter te maken en dichter bij de patiënt te organiseren. Concreet betekent dit dat er samen met de specialist uit het ziekenhuis en de huisarts kritisch gekeken wordt naar de mogelijkheid om de zorg dichter bij huis te aan te bieden door de huisarts of praktijkondersteuner, zo laat het Laurentius weten.

Gestart wordt met een pilot rondom patiënten met hartfalen, een chronische aandoening waarbij het hart niet voldoende bloed rondpompt. Een goede inschatting van de zorg die iemand nodig heeft, is hierbij van groot belang. Deze inschatting wordt gemaakt door één van de cardiologen van het Laurentius. Huisartsen verwijzen hun patiënt indien nodig naar het Meditta Medisch Centrum in Echt. Hier wordt een echo gemaakt waarna de cardioloog vervolgens beoordeelt waar de patiënt het beste geholpen kan worden: in de eigen huisartsenpraktijk of in het ziekenhuis. Een verwijzing naar het ziekenhuis is niet vanzelfsprekend meer.

De komende periode zal voor meer patiëntengroepen bekeken worden wat de mogelijkheden zijn voor verplaatsing van de zorg naar de eerste- en anderhalvelijn, aldus het Laurentius.