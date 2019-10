Gehandicaptenzorg zet technologie in voor volwaardig leven

Veertig organisaties voor gehandicaptenzorg zijn eind september gestart met de Innovatie-impuls van het programma Volwaardig leven. In samenwerking met Vilans en Academy Het Dorp gaan zij de komende tijd onderzoeken hoe technologie de dagelijkse zorg en ondersteuning van mensen met een beperking kan verbeteren.

Met de Innovatie-impuls wil het ministerie van VWS het voor cliënten en zorgverleners gemakkelijker maken om technologie toe te passen. Voorwaarde is wel dat het technologie is die in de ogen van cliënten of naasten écht waarde toevoegt en hen ondersteund. De betrokken aanbieders gaan eerst de eigen noden en wensen inventariseren. Daarna volgt de vraag welke bestaande zorgtechnologieën, zoals apps, sensoren of robots , daar het beste bij passen. Daarbij gaat het naast praktische waarde ook om draagvlak. In de implementatiefase wordt de gekozen technologie daadwerkelijk geïmplementeerd.

Thema's

De Innovatie-impuls is opgezet rond verschillende thema’s, zoals ‘Zelfredzaamheid en zelfstandig burgerschap’, ‘Goed leven’, ‘Lekker slapen’, ‘Veilig en vertrouwd’, ‘Sociale contacten’ en ‘Begrepen worden’. Naast deze thematische werkplaatsen biedt de Innovatie-impuls ook ruimte voor onderzoek. Zo wordt onderzocht welke zorgtechnologieën werken en welke niet. Ook bekijken onderzoekers op welke manier het werken met nieuwe zorgtechnologie het beste ingevoerd kan worden bij zorgorganisaties. Deze uitkomsten en de ervaringen in de werkplaatsen worden gedeeld met de hele gehandicaptenzorg.