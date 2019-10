Voorzitter Raad van Bestuur GGZ Rivierduinen zwaait af in 2020

Ernst Hoette draagt begin komend jaar zijn functie van voorzitter Raad van Bestuur van GGZ Rivierduinen over aan een nog nader te bepalen opvolger. Dit in verband met zijn naderende pensionering.

Hoette trad in 2018 aan als opvolger van Marjolein ten Kroode. Hij was eerder onder meer vicevoorzitter Raad van Bestuur van Amphia Ziekenhuis in Breda en voorzitter van de Raad van Bestuur van GGz Breburg. Zijn aanstelling bij GGZ Rivierduinen was op interim-basis en komt dus in 2020 tot een eind. Rivierduinen hoopt per 1 maart 2020 een nieuwe voorzitter Raad van Bestuur te benoemen.