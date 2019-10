Borstkanker-app IVY wint Patient Innovation Award

Vitaliteitsproject IVY is uitgeroepen tot winnaar van de Patient Innovation Award 2019. De IVY-app helpt borstkankerpatiënten aan een vitaler zelfbeeld. De app kreeg van het publiek én de vakjury de meeste stemmen.

De uitreiking vond plaats tijdens de Roche Dialogues in Rotterdam. Projectleider Ester Siemerink van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) is blij met de award: "Met het prijzengeld kunnen we de app verder door ontwikkelen, waardoor we de patiënt in haar behandeltraject meer in haar kracht kunnen zetten. Ik geloof echt dat ons product van toegevoegde waarde is om je brein vitaler te houden. Daardoor kun je een behandeling beter doorstaan en je rol in de maatschappij behouden."

Blijvend moe

Juryvoorzitter Koos van der Hoeven: "Vermoeidheid bij kanker is iets wat ontzettend vaak voorkomt. Elk jaar komen er 15.000 nieuwe patiënten met borstkanker bij. Een deel van de patiënten geeft na een intensief traject aan dat ze blijvend moe zijn. Daar hebben we nog geen goede oplossing voor. Dit project biedt een nieuwe benadering en verdient een eerlijke kans om energiek verder te gaan."

Feedback

Behalve Vitaliteitsproject IVY zaten ook Mindaffect en Parkinson-app in de finale. Alle drie de genomineerden mochten tijdens de Roche Dialogues hun ideeën presenteren en in een co-creatie sessie bespreken om zo bruikbare feedback te krijgen, hun idee te verbeteren en een netwerk op te bouwen.

Ziekenhuisgroep Twente

De IVY-app heeft Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) in samenwerking met Universiteit Twente (UT) en Borstkankervereniging Nederland (BVN) ontwikkeld. Hiermee streven ze ernaar het brein van patiënten op onbewust niveau te trainen om zich vitaler te blijven voelen.