Voorzitter GGZ Nederland ontvangt kwakzalversprijs

De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) heeft Jacobine Geel de Meester Kackadorisprijs toegekend. Volgens de VtdK maakt Geel structurele avances richting de pyscho-kwakzalverij, hetgeen onder meer zou blijken uit haar betrokkenheid bij het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG) dat volgens de jury "onbewezen alternatieve geneeswijzen" promoot.

Geel is onder meer voorzitter van branchevereniging GGZ Nederland, die tot doel heeft “bij te dragen aan de geestelijke gezondheid van mensen in Nederland”. Volgens de VtdK sluiten de nevenactiviteiten van Geel niet goed aan bij dit motto. De jury van de Meester Kackadoris-prijs doelt hiermee onder meer op haar betrokkenheid bij het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG). Ook zou ze zich in de media herhaaldelijk positief hebben uitgelaten over “psycho-kwakzalverij”.

Optimaal herstel

In een reactie laat Geel weten dat CIZG bestaat uit gerenommeerde organisaties als Lentis, Máxima Medisch Centrum, HagaZiekenhuis, Maastricht UMC, Radboudumc en het Louis Bolk Instituut. Ze onderzoeken het effect van leefstijlinterventies - zoals gezonde voeding, bewegen en vormen van mindfullness – in combinatie met reguliere behandelingen. Geel: “Zij sluiten de kennis hierover om patiënten te ondersteunen bij het maken van keuzes die hen kunnen helpen op de weg naar optimaal herstel.”

Internationale beweging

Geel wijst er daarnaast op dat 74 74 academische centra in de VS - waaronder Yale, Harvard en Stanford de zogenaamde ‘Integrale Geneeskunde’ onderzoeken, onderwijzen en toepassen. Geel: “Wereldwijd is het momenteel een groeiende beweging met focus op een actieve patiënt, openheid naar alle vormen van geneeskunde waar bewijs voor bestaat en een nadruk op preventie. De beweging sluit goed aan bij een tendens die ook in Nederland zorgbreed en zeker ook in de geestelijke gezondheidszorg waarneembaar is, en waarin de blik steeds nadrukkelijker wordt gericht op zaken als positieve gezondheid en preventie.”