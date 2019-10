Nijmegen presenteert lokaal preventieakkoord

37 Nijmeegse organisaties hebben afgesproken actief een gezonde leefstijl bij medewerkers, leerlingen, cliënten en patiënten te stimuleren. Ze ondertekenden vandaag in een sociaal preventieakkoord. Nijmegen is daarmee Nijmegen is de eerste gemeente zo’n akkoord sluit.

Radboudumc, de gemeente Nijmegen en GGD Gelderland-Zuid zijn de initiatiefnemers van het lokaal preventieakkoord, in navolging van het Nationaal Preventieakkoord. Het doel is de fysieke en mentale gezondheid van Nijmegenaren te verbeteren. Speerpunten daarbij zijn een rookvrije omgeving, meer bewegen en gezond eten en aandacht voor de risico’s van alcoholgebruik.

Plannen

De plannen die de organisaties hebben om hun doelen te bereiken, lopen uiteen. Zo zet gemeente Nijmegen in op gezond eten en rookvrije scholen, sportkantines en wijkaccommodaties en op een 'beweegvriendelijke groene omgeving'. De GGD ondersteunt scholen en wijken met programma’s om de gezondheid te bevorderen. Radboudumc, met circa 10.000 medewerkers een van de grootste werkgevers van Nijmegen, breidt het interne programma Healthy Professionals uit. Als artsen en verpleegkundigen zelf fitter zijn, is het makkelijker om met patiënten te bespreken hoe ze gezonder kunnen leven, zo is de gedachte.

Blokhuis

Staatsecretaris Paul Blokhuis van VWS was aanwezig bij de presentatie van het akkoord. “Geweldig dat er een lokaal akkoord is met zoveel organisaties”, laat hij weten in een persverklaring. “Mooi om te zien dat er binnen Nijmegen een brede beweging bezig is om een gezonde keuze makkelijker te maken voor alle Nijmegenaren.”