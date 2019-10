Rechter schort vonnis Erbudak op

De uitspraak in de zaak tegen oud-directeur Aysel Erbudak van het ziekenhuis MC Slotervaart, wordt tot eind november opgeschort. Aanleiding is het verzoek van haar advocaat Cees Korvinus om nieuwe getuigen te horen.

Oorspronkelijk zou de rechtbank in Amsterdam op 7 oktober vonnissen. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste tijdens de zitting begin september twee jaar cel tegen Erbudak vanwege verduistering en valsheid in geschrifte. In verband met het verzoek om nieuwe getuigen te horen wordt de zaak op 25 november hervat. Mocht de rechter het verzoek verwerpen, dan doet hij tijdens deze zitting alsnog uitspraak. In geval de rechtbank het verzoek honoreert, dan wordt de zaak aangehouden.

Erbudak wordt onder meer verdacht van het verduisteren van 1,2 miljoen euro aan ziekenhuisgeld. Volgens het OM liet ze via twee valse facturen 1 miljoen euro aan een handlanger betalen. Met dat bedrag financierde ze de aankoop van een zorginstelling in Turkije door haarzelf. Op de facturen stond dat er een voorschot betaald moest worden vanwege de aanschaf van apparatuur voor de afdeling Radiologie. Die apparatuur is nooit geleverd.

Ook zou ze het ziekenhuis voor 200.000 euro aan aandelen hebben laten kopen. Die aandelen verkocht ze weer en het geld zou ze op haar eigen rekening en die van haar zoon hebben gestort. Ook dat ziet het OM als verduistering. Erbudak heeft de beschuldigingen met klem ontkend.