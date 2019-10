IGJ: Sturing op kwaliteit van Thomashuizen moet beter

Thomashuizen bieden huiselijke en persoonsgerichte zorg, maar de sturing op kwaliteit moet beter. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op basis van vijftien toezichtbezoeken en een enquête onder zorgaanbieders van de Thomashuizen.

De IGJ ontving in 2017 signalen over de kwaliteit en veiligheid van geboden zorg, mogelijk oneigenlijk gebruik van het persoonsgebonden budget en mogelijk seksueel misbruik van een bewoner in een Thomashuis. Daarnaast ontving de inspectie signalen over financiële afspraken in de franchiseovereenkomst en in de huuroverkomst die mogelijk een risico vormen om goede zorg te bieden. Deze meldingen waren aanleiding om als inspectie breder te kijken naar de 118 Thomashuizen als woon en zorglocatie voor mensen met een verstandelijke beperking

'Voldoende' kwaliteit

Ondanks deze signalen acht de inspectie de kwaliteit van zorg binnen de Thomashuizen 'voldoende', na het bekijken van een aantal huurovereenkomsten en franchiseovereenkomsten. Sterke punten zijn de goede huisvesting, de huiselijkheid en de persoonsgerichtheid. De sturing op kwaliteit moet echter beter, vindt IGJ.

Verbeterpunten

Er wordt binnen de bezochte Thomashuizen onvoldoende voldaan aan een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg. Zorgondernemers zijn kritisch over de tijd die zij en de zorgverleners besteden aan activiteiten die indirect ten goede kunnen komen aan bewoners, zoals het opstellen van onderbouwde en uitgewerkte zorgafspraken voor cliënten met een complexe zorgvraag, het regelmatig rapporteren en het volgen van scholing. Toch is het van belang dat de zorgondernemers dit soort activiteiten uitvoeren om daarmee de kwaliteit van zorg systematisch te verbeteren.

Daarnaast zijn relevante richtlijnen en handreikingen, zoals over medicatieveiligheid, seksualiteit, huisregels en hoe te handelen bij (mogelijk) geweld meestal niet aanwezig. Kennis en gebruik van deze richtlijnen is belangrijk om goede zorg te kunnen bieden.

Vervolgstappen

De inspectie verwacht van Thomashuizen dat zij zich actief opstellen met betrekking tot de kwaliteitsborging. De inspectie blijft toezicht houden op de Thomashuizen door middel van inspectiebezoeken en het beoordelen van meldingen, en neemt zo nodig handhavingsmaatregelen.