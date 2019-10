Zorgaanbieders in Utrecht onderzocht op fraude

De gemeente Utrecht gaat tientallen zorgaanbieders onderzoeken na meldingen over fraude, meldt het AD.

Geld voor zorg aan hulpbehoevenden dat wel gedeclareerd is, maar nooit is gebruikt voor zorgverlening: per jaar verdwijnt zo naar schatting landelijk 7 miljard euro onterecht uit de staatskas. Hoewel onderzoeken naar zorgfraude zeer complex zijn, vanwege het vaak grote aantal betrokken instanties en personen, probeert Utrecht grip te krijgen op het misbruik, aldus het AD.

Beter inzicht

Afgelopen periode zijn 17 zorgaanbieders op een industrieterrein in Utrecht gecontroleerd. Verder moet niet alleen samenwerking met banken en met de sociale verzekeringsbank leiden tot beter inzicht in en aanpak van zorgfraude maar ook betere afstemming tussen afdelingen op het stadhuis. (ANP)