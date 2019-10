Singapore pakt diabetes aan met reclameverbod

Singapore gaat reclames voor drankjes met een hoog suikergehalte verbieden. De regering van de stadstaat wil op die manier diabetes aanpakken. Op televisie, billboards, sociale media, kranten en ander drukwerk worden de reclames verboden.

Daarnaast komen er ook speciale etiketten op drankjes die veel suikers bevatten. Deze moeten consumenten duidelijk maken dat het product dat zij kopen ongezond is. De maatregelen zullen de komende vier jaar worden uitgerold, laat de minister van Gezondheid Edwin Tong weten.



Singapore heeft een van de hoogste percentages diabetesgevallen ter wereld. Met name de vergrijzing is daar een oorzaak van. (ANP)