Regio Haaglanden stopt met papieren recepten

Haaglanden Medisch Centrum (HMC), Reinier de Graaf, het LangeLand Ziekenhuis en het HagaZiekenhuis gaan stoppen met het meegeven van papieren recepten. In de toekomst gaat een eRecept rechtstreeks digitaal naar de apotheek.

Ingrid Wolf, de nieuwe bestuursvoorzitter van HMC, heeft daarvoor deze week met apothekersvereniging EFDH een convenant getekend, zo meldt het ziekenhuis op haar website. In de regio Haaglanden zijn 117 apotheken bij het eRecept-convenant aangesloten. Tot eind van het jaar gaat in ieder geval 30 procent van alle recepten digitaal. Doel is om op termijn over te gaan op honderd procent digitaal.

Laagdrempelig

Het voordeel van eRecept is dat het sneller en laagdrempeliger werkt. Na een druk op de knop ligt het recept bij de apotheek. De wachttijd in de apotheek wordt daardoor verlaagd. Een ander voordeel is dat er minder papier wordt gebruikt. Patiënten kunnen hun recept bovendien niet meer vergeten en eventuele fouten bij het overschrijven van het recept door de apotheker, worden door de digitale toezending voorkomen. De nieuwe digitale werkwijze is ook minder fraudegevoelig.