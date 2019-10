Kankerpatiënten hebben baat bij lastmeter

Kankerpatiënten en zorgverleners zouden graag zien dat een lastmeter wordt gebruikt om inzicht te geven in de ernst van problemen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Floor van Nuenen.

Van Nuenen onderzocht het ‘Signaleren van distress en zorgbehoefte (SDZB)’-proces dat werd ontwikkeld door het Integraal Kankercentrum locatie Groningen. Door het invullen van een lastmeter krijgt de zorgverlener een idee van de aard en de ernst van problemen.

Inzicht

Kankerpatiënten rapporteerden minder en minder ernstige praktische, sociale en emotionele problemen na het doorlopen van het proces. Door inzicht in verschillende problemen die door de ziekte zijn ontstaan, kan specialistische zorg voor deze klachten worden verleend. Een professionele aanpak kan leiden tot een betere kwaliteit van leven voor patiënten.

Bespreken essentieel

In het onderzoek toont Van Nuenen aan dat het bespreken van de antwoorden van de lastmeter met de arts essentieel is. Van Nuenen meldt ook dat het doorlopen van het gehele proces cruciaal is. Een nadeel van het proces is dat het zorgverleners veel tijd kost die er niet altijd is.

Van Nuenen was tijdens haar promotieonderzoek verbonden aan onderzoeksinstituut SHARE van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Ze onderzocht verschillende aspecten van het SDZB-proces en de implementatie in de dagelijkse praktijk van 23 ziekenhuizen, meldt de Rijksuniversiteit Groningen.