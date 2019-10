'Een patiëntenstop raakt revalidatiecentra hard'

Ronald Spanjers, bestuurder van revalidatiekliniek Roessingh in Enschede, vindt de financiële afspraken van verzekeraars met revalidatiecentra onwerkbaar. Dat zegt hij tegen de Gelderlander. Aanleiding van zijn opmerking is de patiëntenstop bij Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), die vanaf vandaag tot 1 januari 2020 geldt.

De patiëntenstop raakt revalidatiecentra volgens hem 'misschien nog wel harder dan ziekenhuizen'. Hij zegt tegen de Gelderlander: "Wij kunnen niet verwijzen naar andere revalidatiecentra in de buurt. Want die zijn er niet. Bovendien heb je het over arbeidsintensieve, complexe en dus kostbare zorg. Bij iemand met een dwarslaesie lopen de kosten al snel op tot 100.000 euro. Dat betekent dat je dan al snel boven het plafond uitkomt." Roessingh zou ieder jaar minstens een half miljoen euro omzet mislopen door onvergoede zorg.

Een woordvoerder van Zilveren Kruis zei tegen Tubantia dat spoedgevallen, zwangere vrouwen en mensen met psychologische problemen ondanks de patiëntenstop bij ZGT wel geholpen zullen worden.