Zuyderland en CZ spreken krimp af van 5 procent

Het ziekenhuis Zuyderland en CZ, de grootste zorgverzekeraar in Limburg, hebben afgesproken om de zorgkosten de komende tien jaar met 5 procent te verminderen. Beide partijen staan op het punt hierover een uniek tienjarenakkoord te sluiten.

Financieel bestuurder Roel Goffin van Zuyderland: "De gesprekken met CZ zijn nog gaande, maar ik ga er vanuit dat het gaat lukken." Ruim 60 procent van de patiënten van Zuyderland is verzekerd bij CZ. De raad van bestuur praat ook met de andere verzekeraars over langdurige contracten, zoals met VGZ waarbij 20 procent van de patiënten een verzekering heeft.

Zorg verplaatsen

De 5 procent krimp in tien jaar is volgens Goffin zeker mogelijk: "We gaan proberen om het beter te doen dan het Hoofdlijnenakkoord." Zuyderland gaat daarom de komende tijd meer zorg verplaatsen naar de patiënten thuis, vooral via ehealth en coaches, onder het motto: 'De beste zorg, zo thuis mogelijk'. Het tienjarencontract maakt het veel makkelijker om in zo’n transformatie te investeren, vindt Goffin.

Contract cruciaal

Het langdurige contract met CZ is voor ratingbureau Fitch cruciaal geweest om Zuyderland vorige maand een A+-rating te geven, een felbegeerde beoordeling voor financiële stabiliteit. "Zonder dat meerjarencontract was die hoge A+-rating er niet gekomen", zegt Goffin: "Deze omzetzekerheid met CZ vertaalt zich in een groter vertrouwen in onze financiële stabiliteit."

Erasmus MC

Voor zover bekend heeft tot nu toe alleen de Noordwest Ziekenhuisgroep een A+-rating van Fitch. Het enige ziekenhuis dat beter scoort dan Noordwest Ziekenhuisgroep en Zuyderland is Erasmus MC, met een AAA-rating: de hoogst mogelijke beoordeling. Het internationale Fitch beoordeelt financiële stabiliteit van bedrijven, maar in breed perspectief.

BDO-lijst

Goffin hecht daarom minder waarde aan de onvoldoende die Zuyderland vorige week kreeg van BDO. Het accountantsbureau berekende dat het ziekenhuis bij de elf financieel zwakste ziekenhuizen van Nederland hoort, al scoorde het beter dan vorig jaar. Goffin: "Ik was niet verrast. Het cijfer van BDO kijkt vooral naar het verleden."

Goffin: "BDO focust heel erg op onze relatief hoge schuldenpositie, terwijl we die uit onze operationele kasstroom prima kunnen dragen. Fitch kijkt voor de kredietwaardigheid niet alleen naar solvabiliteit en liquiditeit, maar ook naar personeelsbeleid, kwaliteit van zorg en van het bestuur, maar bijvoorbeeld ook naar de unieke positie in de regio."

Mooie winst

Goffin: "Bij een fusie en het ineenschuiven van twee organisaties maak je nu eenmaal veel kosten. Maar we boekten vorig jaar een mooie winst van 10 miljoen euro en dit jaar komen we in de buurt daarvan. BDO ziet het liefst een solvabiliteit van 20 procent. Wij zitten op 16 procent, maar met tien miljoen winst komen we elk jaar een procent dichterbij die 20 procent."

Goedkoper lenen

De Fitch-rating pakt in alle opzichten goed uit voor Zuyderland. Banken nemen deze beoordeling zeer serieus: het geeft hen de geruststelling dat het ziekenhuisbestuur de schuldenlast van 400 miljoen kan dragen. In ruil voor die zekerheid kan het ziekenhuis goedkoper lenen. Goffin: "We zitten al met de banken aan tafel om te praten over lagere rentes en betere financieringsvoorwaarden. En voor onze toekomstige investeringen hebben zich al financiers gemeld, onder meer pensioenfondsen."