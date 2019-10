ETZ en gemeente Tilburg werken samen in kwetsbare wijken

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) en de gemeente Tilburg gaan de komende vijf jaar samenwerken aan de zorg voor kwetsbare groepen in de samenleving. In de wijken Groenewoud, West en Noord worden proeftuinen gestart om de ondersteuning aan kwetsbare inwoners te verbeteren.

Kwetsbare groepen in de samenleving hebben vaak meer welzijns- en gezondheidsproblemen, en daarbij horend meer zorgkosten, stellen de gemeente en het ziekenhuis. In Groenewoud, West en Noord is het welzijn en de gezondheid van de bewoners relatief laag, in verhouding tot andere Tilburgse wijken. Om de bewoners beter te kunnen helpen willen de gemeente en het ETZ de zorg niet meer “verkokerd”, vanuit het medische of sociale domein aanbieden, maar georganiseerd rondom de inwoner.

Per wijk wordt een thema opgepakt. Het eerste is ‘Een goede start’, voor kinderen tot vier jaar in de wijk Groenewoud. De opvoedondersteuning richt zich op intensieve begeleiding van kwetsbare zwangeren, ouders en kinderen vanaf -9 maanden tot 4 jaar. Hierbij werken verloskundigen, gynaecologen, jeugdverpleegkundigen en maatschappelijk werk tijdens de zwangerschap al samen.

In de wijk Noord wordt een project ‘Multiproblematiek’ opgestart, gericht op inwoners met problemen op meerdere terreinen ervaren, zoals financiën en wonen. ‘Een goede oude dag’ voor West Is gericht op ouderen die langer thuis blijven wonen.