Gelderse zorgaanbieders poetsen imago ouderenzorg op

Gelderse zorgorganisaties willen laten zien hoe leuk het is om in de ouderenzorg te werken. Aanleiding hiervan is het tekort aan medewerkers in de ouderenzorg. Zo zou het tekort in de zorg in Midden-, Zuid- en West-Gelderland alleen al kunnen oplopen tot 5.402 arbeidskrachten in 2022, melden de organisaties.

Trots

De 34 zorgorganisaties schrijven in een persbericht dat uit onderzoek is gebleken dat meer dan 90 procent van de medewerkers in de ouderenzorg trots is op het werk. Ook zouden medewerkers het werk omschrijven als uitdagend.

Medische kennis

Wiko Vlasblom, bestuurder van een van de zorgorganisaties, geeft aan waarom de ouderenzorg een mooie sector is om in te werken. "Ouderen hebben vaak verschillende, gecombineerde ziektebeelden. Dat vereist veel medische kennis. Maar je bent niet alleen bezig met zorgen en medische handelingen. Je signaleert behoeften en kijkt hoe je die samen met de ouderen zo passend mogelijk kunt invullen."