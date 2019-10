Ziekenhuis Gelderse Vallei gaat door met regieverpleegkundige

Hoewel BIG II van de baan is, gaat Ziekenhuis Gelderse Vallei door met de invoering van de functiedifferentiatie van verpleegkundigen in het eigen ziekenhuis. Dat laat de raad van bestuur middels een persbericht weten. Het ziekenhuis stelt als doel om hiermee patiëntenzorg veiliger te maken en een fijne werkomgeving te creëren voor elke verpleegkundige.

‘Na een periode van verkennen hoe wij functiedifferentiatie vorm kunnen geven, zijn we in september 2018 gestart met het definitief implementeren van de regieverpleegkundige. De term regieverpleegkundige blijven we gebruiken, omdat deze al is ingeburgerd in ons ziekenhuis. Het gaat hier om 'regieverpleegkundige ZGV' en niet ‘regieverpleegkundige BIG II’, aldus Mirjam van ’t Veld, voorzitter raad van bestuur.

Evaluatie

Het ziekenhuis heeft de inzet van de regieverpleegkundige geëvalueerd. De vijf afdelingen waar de functie van regieverpleegkundige is ingevoerd, zijn enthousiast. Van ’t Veld: ‘Het levert meerwaarde op voor zowel de patiëntenzorg als het werkplezier. Vandaar dat we dit graag willen doorzetten naar alle afdelingen, ook de gespecialiseerde afdelingen.’ De verpleegkundig adviesraad van het ziekenhuis (VAR) ondersteunt het besluit.

Aanvullende scholing

Met het behoud van de regieverpleegkundige wil het ziekenhuis recht doen aan de ervaring en opleiding van alle verpleegkundigen. Verpleegkundigen met een mbo- of inservice vooropleiding en een specialisatie kunnen solliciteren naar de functie van regieverpleegkundige. ‘Wij vragen hen wel om een aanvullende scholing te volgen op het gebied van evidence based practice, verpleegkundig leiderschap en klinisch redeneren, of een verkort HBO-V’, aldus de bestuursvoorzitter.