CZ stimuleert online psychische zorg

Zorgverzekeraar CZ verwijst sinds 1 oktober 2019 alle cliënten die op een wachtlijst staan en in aanmerking komen voor online psychische zorg door naar Welshop. Verschillende zorgaanbieders bieden via Welshop psychische behandelingen en coaching aan.

Marieke Verlee, manager ggz bij CZ: "Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor het terugdringen van wachttijden in de ggz. Daarom hebben wij geïnvesteerd in Welshop en wijzen we onze verzekerden actief op de mogelijkheid van een online behandeling."

Geen wachttijden

Welshop meldt dat voor een online behandeling via haar website geen wachttijden zijn. De partij gelooft dat mensen met psychische problemen sneller kunnen starten met hun behandelingen door de online mogelijkheden. Ook kan de grote wachtlijst voor psychische behandelingen worden verkleind.