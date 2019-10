IGJ geeft huisartsenpraktijk De Oude Toren aanwijzing

De IGJ heeft Gezondheidscentrum De Oude Toren in Eindhoven een aanwijzing gegeven. Er zijn risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg, omdat er geen continuïteit van zorg is in de avond, nacht en weekenden.

De inspectie heeft laten weten dat het gezondheidscentrum bestaat uit een praktijk met twee huisartsen. De praktijk is niet aangesloten bij de regionale huisartsenpost. Ook is er geen andere manier van huisartsenzorg in de avond-, nacht- en weekenduren. De praktijk is er meermaals op gewezen dat dit geregeld moet worden. Dat is niet gebeurd.

Zes weken

Gezondheidscentrum De Oude Toren moet binnen zes weken de zorg in de avond-, nacht- en weekenduren op orde hebben volgens de wet- en regelgeving en richtlijnen, heeft de IGJ laten weten. Als het gezondheidscentrum niet aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.

'Goed geregeld'

De Oude Toren onderschrijft de noodzaak van de regels "volledig", maar is van mening dat dit "momenteel al goed geregeld is". Desondanks zal zij trachten om op korte termijn enkele zaken aan te scherpen en daardoor helemaal te voldoen aan de eisen van de IGJ. De patiëntenzorg is naar de mening van het gezondheidscentrum nooit in het geding geweest; hetgeen ook niet is vastgesteld door de inspectie.