Gemeente Zutphen opent leefstijlkliniek

In de gemeente Zutphen is een nieuwe leefstijlkliniek geopend. Mathijs ten Broeke, wethouder Zorg en Welzijn, knipte op 10 oktober het lint door.

'Gezonder zonder medicatie', dat is de missie van het team achter de nieuwe leefstijlkliniek. Initiatiefnemer is consulatief huisarts Melanie Meijer. Zij helpt mensen van hun klachten af te brengen door veranderingen aan te brengen in hun leefstijl. Denk hierbij aan het eetpatroon, bewegen, inspanning en ontspanning.

Alternatieve oplossingen

"Steeds meer mensen lijden aan klachten zoals: overgewicht, prikkelbare darm, pijnklachten, moeheid, slapeloosheid, suikerziekte en hoge bloeddruk. Dat komt omdat door de jaren heen het aanbod aan 'slecht' voedsel in de winkelketens schrikbarend toegenomen is. Tegelijkertijd vragen onze bezigheden minder beweging. Daardoor worden we ziek en nemen we steeds meer medicatie als oplossing. Dat moet ook anders kunnen, maar hoe? Met de oprichting van de Leefstijlkliniek hopen we mensen te leren dat gezond koken niet moeilijk en niet duur hoeft te zijn, dat genoeg bewegen voor iedereen haalbaar is, mits het logisch in een dagpatroon wordt ingepast en hoe er stappen genomen kunnen worden om uit een sociaal isolement te komen", aldus Meijer tijdens de opening.