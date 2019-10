Bruins praat in India over medicijntekorten

Minister Bruins (Medische Zorg) praat in India met fabrikanten, de minister en toezichthouder over tekorten van (grondstoffen van) medicijnen. Doel is tot een strategie te komen om die tekorten te verminderen.

"Niet alleen Nederland heeft er last van als de productie van grondstoffen voor medicijnen hapert, bijvoorbeeld door vervuiling of productieproblemen", zegt Bruins. "Ook India is steeds afhankelijker van grondstoffen uit bijvoorbeeld China voor de productie van medicijnen. Daarom ben ik op zoek naar partners om samen een strategie uit te werken in het belang van de patiënt. Niet alleen binnen Europa maar ook daarbuiten."

Staatsbezoek

Bruins is in India in het kielzog van het staatsbezoek van het koningspaar en een economische missie waar Nederlandse bedrijven aan meedoen in de sectoren gezondheidszorg, water, digitale innovatie en land- en tuinbouw. Tot nu toe heeft deze missie ongeveer 650 miljoen euro aan overeenkomsten opgeleverd tussen Nederlandse en Indiase bedrijven en kennisinstellingen.