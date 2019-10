Amsterdamse aanpak overgewicht wint EU-prijs

De Amsterdamse aanpak om overgewicht bij kinderen en jongeren tegen te gaan, heeft de Europese Health Award 2019 gewonnen. De hoofdstad krijgt een bedrag van 100.000 euro. Volgens de Europese Unie draagt het programma bij aan een gezondere leefomgeving voor de jeugd.

"Deze prijs is een enorme steun in de rug", zegt verantwoordelijk wethouder Simone Kukenheim. "Niet alleen voor de gemeente, maar vooral voor alle betrokkenen in het veld die dagelijks werken aan een gezonde leefomgeving voor kinderen. Deze prijs draag ik op aan hen." De wethouder roept de EU op te komen met strengere regels voor productsamenstelling, etikettering en kindermarketing om de gezondheid van kinderen verder te bevorderen.



Met het winnende programma Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht streeft de gemeente ernaar dat alle Amsterdamse kinderen in 2033 een gezond gewicht hebben. Daarbij wordt hulp ingeroepen van zowel het onderwijs, welzijn- en buurtorganisaties, sportclubs en bedrijven. (ANP)