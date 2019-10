Rotterdam gaat topsalarissen in zorgsector aanpakken

De gemeente Rotterdam heeft een motie aangenomen waarmee topsalarissen in de zorgsector worden aangepakt. Het is hiermee mogelijk om organisaties waarin managers of bestuurders te hoge salarissen ontvangen te korten op hun subsidie.

De motie is ingediend door Leefbaar Rotterdam. Leefbaar Rotterdam-raadslid Michel van Elck maakte zich in 2014 al hard voor het aanpakken van topsalarissen. Niet het salaris van de bestuurder, maar de zorg moet top zijn, zei hij toen

De partij stelde in 2014 ook al voor om een waarschuwingsregister in te voeren en de salarissen van bestuurders op de website worden geplaatst geplaatst waar Rotterdammers straks hun zorgaanbieder uitkiezen.

Onder 'te hoge salarissen' worden de salarissen verstaan van bestuurders en managers die meer verdienen dan wat in de Wet normering topinkomens is vastgelegd.