SP stelt Kamervragen over noodlijdende jeugdzorgaanbieder Juzt

De SP-fractie in de Tweede Kamer wil duidelijkheid over de plannen voor de noodlijdende jeugdzorgaanbieder Juzt. Een overname door zorgcombinatie Crossroads ketste deze week af omdat noch de negentien betrokken gemeenten in West-Brabant noch het Rijk voor de kosten garant wilden staan. Het plan zou 12 miljoen euro kosten, zo meldt dagblad PZC.

SP-Kamerlid Maarten Hijink wil van minister De Jonge (VWS) weten wat de daadwerkelijke kosten van een doorstart voor Juzt zouden zijn, maar ook wat de gevolgen zouden zijn voor de 1800 cliënten en 600 medewerkers. Hij wil ook van de minister weten of er structureel geld kan komen voor de jeugdzorg in West-Brabant, aldus PZC.

Drie miljoen euro

Van de zomer zegde de minister een bedrag van drie miljoen euro toe om de continuïteit van zorg te garanderen. Ook wil hij helpen met de hypotheek en maakt hij een half miljoen vrij voor projectondersteuning. Het geld is bedoeld om de afbouw van Juzt mogelijk te maken. Gemeenten en Juzt hebben een plan opgesteld om de organisatie te ontmantelen en de zorg aan andere instellingen over te dragen.

Juzt verkeert al langer in financiële problemen en pogingen om te fuseren zijn mislukt. Juzt stond al sinds 2016 onder verscherpt toezicht van de gezondheidsinspectie wegens de vele bestuurswisselingen, financiële problemen bij de instelling en meerdere reorganisaties.