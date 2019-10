Veld dringt aan op preventieoffensief dementie

Door preventie van dementie kan de overheid ongeveer 2 miljard euro per jaar besparen. Dat geven meer dan zestig artsen, wetenschappers en bestuurders te kennen in een opiniestuk in NRC. Ze zien graag dat het ministerie van VWS werk maakt van dementiepreventie en willen het algemene publiek, risicogroepen en medisch professionals bewust maken van het potentieel ervan.

In het opiniestuk is te lezen dat dementie in medische en financiële termen de duurste ziekte in Nederland is. "Van de VWS-begroting gaat meer dan 9 miljard euro naar de zorg voor mensen met dementie. Ook in termen van persoonlijk leed en ziektelast is dementie koploper." De ondertekenaars schrijven verder dat de kosten van dementie explosief zullen stijgen.

Beschermende factoren

Veranderbare risicofactoren zouden ten grondslag liggen aan 30 tot 40 procent van de dementiediagnosen. "Substantieel beschermende factoren zijn er namelijk in overvloed: lichaamsbeweging, een gezonde bloedsuikerspiegel en bloeddruk, beter gehoor, gezonde voeding met voldoende groente, fruit, vis, omega 3 vetzuren en vitamine B, een gezond gewicht, niet roken, genoeg slaap, onderwijs, sociale interactie en cognitieve activiteiten."

Besparing

De wetenschappers schrijven dat er brede consensus is dat het serieus oppakken van preventie in 12 jaar leidt tot 20 procent minder nieuwe patiënten per jaar. Volgens hen betekent dat voor Nederland met een voorzichtige schatting een afname van 5.000 nieuwe patiënten per jaar, een besparing die kan oplopen tot 2 miljard euro per jaar.

Actie

De ondertekenaars van het opiniestuk pleiten voor krachtig en gericht beleid van de overheid, en roepen op tot onmiddellijke actie. Ze zien graag dat preventie van dementie een prominente plaats krijgen in publiekscampagnes, dat mensen worden ondersteund om hun leefstijl aan te passen en dat de samenleving zo wordt ingericht 'dat voor iedereen de gezonde keuze de gemakkelijke keuze wordt'. "Daarbij zullen we een discussie over bijvoorbeeld de suikertaks niet uit de weg kunnen gaan."